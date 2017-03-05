阻校園染毒 高雄檢警教聯手出擊
高雄地檢署與高雄市警察局、教育局和獅子會等今天聯手出擊，舉辦「獅出有愛、無毒有我─公益健走活動」，向學生和家長宣導拒絕毒品戕害，強力阻絕校園染毒。
高雄地檢署檢察長周章欽表示，毒品不僅傷害健康，也造成治安問題，更嚴重侵蝕生產力，一定強力查緝毒品，更要確保校園遠離毒品的危害。
警方也宣導吸毒年齡層有下降趨勢，新興毒品甚至化身為糖果、零食或飲料侵入校園危害年輕世代，每一個毒品犯罪人背後更代表一個破碎的家庭，狀況令人擔憂，警方將反毒、拒毒知識融入日常的生活，建構反毒觀念，讓青少年了解毒品常識與拒毒方式。
反毒宣導現場也安排吸引民眾目光的警察局騎警隊、警用大型重機車、保大特勤中隊攀降及戰技表演等，並有更生保護會高雄、台南分會擺設各類美食攤位，向民眾宣導反毒大家一起來。1060305
(中央社)
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