李克強：改造提升傳統產業 續推雙創
中國大陸國務院總理李克強今天表示，要大力改造、提升傳統產業，把發展智慧製造作為主攻方向，推動中國製造向中高端邁進。此外，也要持續推動「大眾創業、萬眾創新」。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天上午在北京舉行開幕式，根據大陸中央電視台的現場直播，李克強在會中進行政府工作報告，提及中國大陸2017年經濟和社會發展計畫時作上述表示。
李克強表示，大力改造提升傳統產業。深入實施「中國製造2025」，加快大數據、雲端計算、物聯網應用，以新技術、新業態、新模式，推動傳統產業生產、管理和營銷模式變革。
他提到，要把發展智慧製造作為主攻方向，推進大陸智慧製造示範區、製造業創新中心建設，深入實施工業強基、重大裝備專案工程，大力發展先進製造業，推動中國製造向中高端邁進。
李克強指出，持續推進大眾創業、萬眾創新。新建一批「雙創」示範基地，鼓勵大企業和科研院所、大學設立專業化眾創空間，加強對創新型中小微企業支持，打造面向大眾的「雙創」全程服務體系。
李克強還說，要加強全面品質管理，健全優勝劣汰品質競爭機制。要大力弘揚工匠精神，厚植工匠文化，培育眾多「中國工匠」，打造更多享譽世界的「中國品牌」，推動中國大陸經濟發展進入品質時代。1060305
(中央社)
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