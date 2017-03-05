路孔明：台科學家創新被罵臭頭 哪有動力
中天生技集團董事長路孔明今天表示，大陸去年推出創新措施，教師技術股不能低於70%，但台灣科學家介入創新就被罵臭頭，哪有創新動力。
2017年台灣大學校園徵才企業博覽會暨產業趨勢展系列活動今天舉行，開幕儀式邀請中天生技集團董事長路孔明致詞。
台大學務長陳聰富表示，今年校園徵才活動共275家企業參加，包含企業博覽會246家(徵才攤位408個)，參與規模突破往年記錄，比去年成長7%。
今年除了企業徵才攤位外，還設置產業趨勢展。陳聰富指出，今年邀請8家企業，展現科技新發展帶給產業的改變，如機器人、大數據、生技發展、物流等，藉此將新的觀念、技術、商業模式介紹給學生，讓學生知道產業未來發展方向，在大學時能提早做準備。
路孔明表示，自己在1979年畢業後出社會，當時薪資是新台幣2萬元，但現在剛畢業起薪好像也是2萬多元，年輕人的薪資35年沒變，這是很大危機。
「一個產業決定一個世代」，路孔明表示，菲律賓在1980年代很富有，曾幾何時卻變成菲勞，就是因為沒跟上電子產業，而台灣雖跟上電子產業，年輕人起薪還是不到30K，主要是因為台灣沒有天然資源，過去在代工模式下，只有人才是優勢，但現在已被其他國家代替，如果要追求更大薪資所得和報酬，就要找對產業，跟著未來世界走。
路孔明指出，中國大陸在2016年推出創新措施，教師得到的創新價值，如技術股不能低於70%，出錢的最多只能佔30%，但台灣科學家介入創新就被罵臭頭，哪有創新動力，他並非是怕大陸，「但我們需要創新」。1060305
(中央社)
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