與狗仔扭打 1世代男星路易湯林森遭逮
警方今天表示，英國團體「1世代」（One Direction）的萬人迷路易湯林森（Louis Tomlinson）在機場與狗仔隊扭打並導致2人受傷，遭警方逮捕。
法新社報導，警方說，25歲的路易湯林森昨天晚間與1名女性友人在洛杉磯國際機場的行李提領區，和1名攝影師爆發扭打衝突。
機場警察發言人、警官赫南德茲（Alicia Hernandez）表示：「目擊者指稱，路易湯林森拖拉該名攝影師的腿，導致他往後跌到地上，背部與頭部著地。」
赫南德茲說，路易湯林森疑似也造成現場1名女子跌倒。女子試圖錄下路易湯林森友人的畫面，他因而將手機搶了過去。
路透社報導，洛杉磯郡警長網站顯示，警方以輕罪毆打罪名將路易湯林森拘留，後來以2萬美元交保，排定29日出庭。
路易湯林森律師辛格（Martin Singer）給時人雜誌（People）的聲明說：「狗仔隊挑釁，導致今天凌晨跟路易在機場爆發爭吵。」辛格並表示，兩人爭吵時，另外3人攻擊他的女性友人，路易湯林森因此上前保護她。（譯者：中央社周莉芳）1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。