與狗仔扭打 1世代男星路易湯林森遭逮

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警方今天表示，英國團體「1世代」（One Direction）的萬人迷路易湯林森（Louis Tomlinson）在機場與狗仔隊扭打並導致2人受傷，遭警方逮捕。

法新社報導，警方說，25歲的路易湯林森昨天晚間與1名女性友人在洛杉磯國際機場的行李提領區，和1名攝影師爆發扭打衝突。

機場警察發言人、警官赫南德茲（Alicia Hernandez）表示：「目擊者指稱，路易湯林森拖拉該名攝影師的腿，導致他往後跌到地上，背部與頭部著地。」

赫南德茲說，路易湯林森疑似也造成現場1名女子跌倒。女子試圖錄下路易湯林森友人的畫面，他因而將手機搶了過去。

路透社報導，洛杉磯郡警長網站顯示，警方以輕罪毆打罪名將路易湯林森拘留，後來以2萬美元交保，排定29日出庭。

路易湯林森律師辛格（Martin Singer）給時人雜誌（People）的聲明說：「狗仔隊挑釁，導致今天凌晨跟路易在機場爆發爭吵。」辛格並表示，兩人爭吵時，另外3人攻擊他的女性友人，路易湯林森因此上前保護她。（譯者：中央社周莉芳）1060305

(中央社)