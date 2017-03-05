台鐵重大死傷事故 兩個多月13起10人亡

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台鐵今天上午又發生民眾遭列車撞及意外。台鐵統計，今年以來才2個多月，已有13起死傷重大事故，都是民眾違規闖平交道、跨越路線或進入軌道。

這13起重大鐵路死傷事故，1月有4起、2月6起，3月至今3起，已有10人不幸身亡，今天這起送醫救治中。

台鐵統計這13起重大事故，除了3起是違規闖平交道及跨越路線外，其他都是民眾故意突然進入軌道路線，有人站在軌道上，有人趴在路線上，有人從月台上跳下。1060305

(中央社)