北山派出所屋齡35年 老舊漏水建新廳舍

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位於南投縣埔里鎮北山派出所屋齡逾35年，經九二一地震、配合道路拓寬內縮、漏水，老舊不堪使用，廳舍新建工程今天動工。

南投縣政府警察局埔里分局北山派出所新建廳舍動土典禮今天舉行，南投縣長林明溱、地方民意代表出席儀式，新建廳舍工程由業強營造股份有限公司以新台幣1120萬元得標承造，預計今年12月完工，將可有效改善員警辦公環境、提升工作士氣。

埔里分局表示，北山派出所現有辦公廳舍為一樓加強磚造建築物，屋齡達35年，有漏水問題，且歷經九二一地震，導致部分結構受損，但礙於經費無法重建，只能修繕繼續使用，加上配合縣道147線拓寬，圍牆大幅內縮，壓迫員警辦公空間、出入不便。

埔里分局表示，新建廳舍工程經各級民意代表支持，並由南投縣政府警察局積極爭取中央一般性補助款，才能順利重建，新建辦公廳舍為二樓鋼筋混凝土建築，總樓地板面積約130坪。

埔里分局表示，南投縣雖財政困難，仍提撥千萬元預算改善員警辦公及生活環境，期勉員警使用新廳舍應感恩惜福，加強為民服務及提升工作績效，並以治安平穩、交通順暢、服務熱忱為工作重點。1060305

(中央社)