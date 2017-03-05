陳喬恩認貪吃發福 蔣欣胖了這樣自黑被讚爆！
女星陳喬恩日前出席活動，被發現身材疑似腫了一圈，甚至遭狠酸「圓潤似孕婦」，對此，她坦蕩回應「貪吃胖了」，事後還發文自嘲「我輕得都要被風吹走了，是龍捲風」，幽默反應逗樂眾人。而被身材話題圍繞的還有「華妃」蔣欣，對於外界虧她發胖，總能高EQ自黑，更直爽自稱「微胖界女王」，被網友大讚超霸氣。
171公分的蔣欣擁有小巧臉蛋、高挑身材，體重不到60公斤其實不算胖，但因骨架大看來較魁梧，和另一女神范冰冰總被稱微胖界美女，而范爺之前成功瘦身6公斤，宣告脫離微胖界時，蔣欣不但沒因此洩氣，還開心喊：「冰冰姊離開了微胖界，那便不要再回來了！山中無老虎，猴子稱霸王了嘍」，並分享一張她與肌肉猛男的合成照，激動又搞怪的模樣，相當逗趣。
蔣欣之前現身頒獎典禮，也多次被捕捉到腫一大圈的福態，雖有「胖成大媽」、「金剛芭比」等酸言出現，但仍有粉絲認為她是被造型師黑了，而她也不受網友嘲諷影響，身為吃貨的她，還是常秀出美食照，笑稱「不要問我為什麼這樣胖」。有次被網友嫌胖時，她更分享拍攝《歡樂頌2》的趣事，附上導演簡川?背著她的照片，自嘲說「最近大家都說我胖，導演生氣了」，卻見到導演一背她就露出嫌惡表情，反轉爆出一句「真特麼（他媽的）重！」笑翻眾人。
此外，蔣欣去年轉發好友倪妮的「轉身遇到17歲的自己，你會對那個時候的我說點什麼？」一微博發文時，答案竟是「少吃點，以後會變胖的！」搞笑又中肯的回覆令人噴笑，而年底回首2016時，除了抱持感恩的心外，不忘再補充「我會減肥」，種種自黑的行為，讓人見識到她直率個性，但她又總會強調「我就是我，不一樣的品種」，流露的自信美更是受到一片好評。
(專題報導)
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