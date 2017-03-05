郭靜僵躺雪地 頭痛喊像後腦杓結冰
歌手郭靜前往日本岩手縣雪地拍攝新歌「遇見新的我」MV，直呼太夢幻，上演躺雪地戲，但全身凍僵、嘴發麻，她說，「像後腦杓結冰一樣，比吃冰還要冰，頭好痛」。
郭靜出道10年，去年底發行第8張專輯「我們曾相愛」，日前到日本岩手縣拍攝「遇見新的我」MV，也是她首次擔任觀光大使，在雪地拍攝兩天，凌晨4時就要起床化妝，但一看到雪地立刻超High。
拍攝地點在小岩井農場，郭靜一到就超興奮，不顧形象、趴在旁邊椅子上拍雪景，她笑說，「第一次見到雪是在上海，那時候還吃雪呢」。
不料，突然下大雪，大雪紛飛場景壯觀，但讓有躺雪地戲的郭靜很緊張；深山樹木積雪厚，又下著大雪，不時有積雪被吹落掉到她頭上，直喊「我剛剛把傘拿開，整陀雪都掉在頭上」。
談起躺雪重頭戲，當天只有攝氏2度，先由導演示範躺厚雪地，郭靜也嘗試平躺雪堆，一度玩上癮躺了5次以上，但在雪地舉步艱辛，還跌倒雙手陷入雪堆，拍到全身凍僵。
郭靜體驗當地美食蕎麥麵，吃麵時身旁有個店員備好10多碗麵，客人吃完1秒內要立刻倒麵，拍攝過程郭靜就吃了6碗麵，直呼好撐。這趟岩手行，讓郭靜意猶未盡，笑喊以後還想來玩。1060305
(中央社)
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