地方政府開發APP 叫好不叫座

地方政府的各式APP充斥雲端，但多數叫好不叫座。(圖/本報系資料)

隨智慧型手機普及，地方縣市政府也推出各式各樣的行動應用程式（mobile application，簡稱mobile app、apps），但這些程式多數叫好不叫座，最後只能淪為「蚊子App」。

據《聯合報》報導，現在手機上網可以看到非常多的政府APP，但大都門可羅雀，成為浪費公共資源的明顯例證。以桃園市為例，該市消防局耗資百萬元開發線上報案APP，但是幾乎無人使用；市立圖書館的APP功能乏善可乘，只有千餘筆下載數；經發局的行動工商服務APP更只有百人而已。

此外，苗栗縣、新竹縣的政府APP也都類似上述情況。一般而言，功能性APP的使用度較高，查詢性APP由於可替代管道多，很容易就人忽略。

官員表示，政府APP開發由單位自主，只要機關認為有需求，就可以嘗試開發上線。但由於較少考量到營運維護方面，部分程式功能太單一，若趕不上服務需要，就可能變成所謂的「蚊子APP」。

(中時電子報)