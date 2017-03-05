內有洋蔥！台南新亮點 農村美術館多個「家」

天氣好時，由土溝可以清楚看到關子嶺中央山脈，3月甚至可看到玉山頂峰積雪，眼前盡是青翠的稻田，溫柔的南風吹拂。(圖/土溝農村美術館)

今（5）日上午臺北市長柯文哲前往台南後壁土溝農村美術館。(圖/土溝農村美術館)

剪紙藝術家楊士毅以雞年延伸為家當主題，鏤空雕花呈現家中的燈火是最美的光，能在歡樂時記得幸福的起源，同時也看見每個人自己都是家中最美的風景。(圖/臺北燈節)

台南土溝農村美術館以房舍為展場，建立當代藝術與農村互動平台，而在上月臺北燈節落幕的紅蛋區地景創作「家」，也在展後回到藝術家的創作基地，是藝術家楊士毅於土溝村的廟埕製作，當時也吸引在地村民一同參與，打造出台南人對「家」的意象。今(5)日台北市長柯文哲也前往台南遊土溝農村，照亮南北城市的市民情誼。

臺北燈藝作品「家」是以紅色不織布剪紙而成，創作前楊士毅也透過臉書徵件，選取來自各個家庭的「對家的一句話」剪紙成為藝術圖案，例如強調「家永遠等待著你」等。原本規劃在臺北展出時能夠讓參觀者「脫鞋」進入，放鬆地觀賞，也可坐在椅子上而有「家」的感覺，但因為燈節人潮眾多而作罷。

土溝農村美術館結合各式手作工坊，讓民眾體驗農村生活樂趣。(圖/土溝農村美術館)

五月是台南蓮花盛開季節。(圖/土溝農村美術館)

在臺北燈節「回顧影片」中也藏有「家」的洋蔥，有工作人員在彩蛋區許願樹上，發現一張一位父親留給在天上的女兒的卡片，上面寫著「慧，希望你在天上盡量快樂悠遊。2月9號正好是你五十歲誕辰。爸字，106.2.9」，呼應著楊士毅在「家」的紅蛋區展區所剪紙的一段家的格言：「下輩子我們再當父女」，這張留言卡讓人不捨。

正如影片中所凸顯的「每一盞燈前面，都有了故事」，傳遞出臺北燈節在地與人的互動價值，在熱鬧燦爛的燈節結束後，這些作品也將透過不同規劃再次展露風華，實現「活動結束就是另一次感動的起點」，創造出源源不絕的活動效益，也成為台南旅遊的新亮點。

(中時電子報)