李克強：讓更多住房困難家庭告別棚戶區

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大陸國務院總理李克強5日指出，目前三四線城市房地產庫存仍較多，要支持居民自住和進城人員購房需求，堅持住房的居住屬性，落實地方政府主體責任，加快建立和完善促進房地產市場平穩健康發展的長效機制，以市場為主滿足多層次需求。

李克強說，需加強房地產市場分類調控，讓房價上漲壓力大的城市合理增加住宅用地，規範開發、銷售、中介等行為。此外，目前城鎮還有幾千萬人居住在條件簡陋的棚戶區，要持續進行改造，今年再完成棚戶區住房改造600萬套，發展公租房，因地制宜提高貨幣化安置比例讓更多住房困難家庭告別棚戶區。

(旺報)