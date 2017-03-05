冠脂妥偽藥流竄市面 北市封存百盒

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去年給付健保最多的降膽固醇的「冠脂妥」驚傳有偽藥，且大量流入市面，北市衛生局表示，已在某藥局扣押、封存110盒「冠脂妥」。

健保署2月統計顯示，去年健保給付藥品前10名，「冠脂妥」名列第一，共花新台幣23億元；新北市一家藥局2日在替民眾調劑時，發現藥品色澤與以往不同，通報食藥署，確定該藥批號MV503出現偽藥，已流入市面。

北市衛生局昨配合新北地檢署調查，食品藥物處長王明理表示，北市某藥局的「冠脂妥」來源與新北市藥局偽藥來源相同，前往稽查發現該藥局10毫克的「冠脂妥」有3種批號、5毫克有1種批號，共110盒。

王明理指出，110盒「冠脂妥」當中，有66盒為10毫克、44盒為5毫克，出現偽藥的MV503有63盒，已全部封存，後續配合檢調單位調查。1060305

(中央社)