2台女涉詐韓國遭逮 駐韓代表處6日探視
鄧姓及江姓2名台灣女子在韓國疑涉及電信詐騙遭逮，刑事警察局今天指出，依照韓國作業規定，週六、週日不開放探視，明天將由台灣駐韓國代表處的警務、法務秘書等人前往探視。
2名台灣女性日前傳出赴韓國後失聯，外交部查詢後表示，2人因涉及電信詐騙遭韓國警方逮捕，韓國警方目前正進行相關調查，2人未來將在韓國接受司法審判。
刑事局國際科長古瑞麟表示，2名國人遭逮捕時，鄧女請韓國警方通知後，台灣駐韓代表處才得知遭到逮捕；江女則在3日才將資料給當地警方，這時外交部才確定2名失聯的台灣女子都是遭逮捕，並未遭遇不測。
古瑞麟指出，依照韓國作業規定，週六、週日不開放探視，但外交部昨天透過司法、外交管道溝通後，當地司法單位通融代表處人員「探視10分鐘」，但僅幾分鐘也無法了解什麼，只能等明天由代表處警務、法務秘書等人前往，初步了解事發經過。
古瑞麟表示，由於案發地點在韓國，只能由當地警方偵訊，刑事警察局將努力與當地警方做情資交流，掌握是否有主嫌指使，同步追緝不法人士；2名台女的急難救助，代表處人員也將積極協助。1060305
(中央社)
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