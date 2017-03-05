台鐵175公里路線圍籬 107年底完成

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今年以來，台鐵已發生13起民眾闖入軌道傷亡重大事故。台鐵除透過鐵路立體化減少平交道外，也在鐵路沿線增設圍籬，預計明年底全部完成。

台鐵說，101年就開始推動6年行車安全提升計劃，包括在非高架及地下化路段，增設175公里路線圍籬，今年可完成100公里，預計明年底前全部完成。

近幾年台鐵也透過鐵路立體化，減少平交道，包括：102年6月25日完成「屏潮高架」，消除24處平交道；103年11月2日完成「員林高架」，消除3處平交道；105年10月16日完成「台中高架」，消除19處平交道。

台鐵說，近幾年也在平交道加強保全看守，呼籲民眾珍惜生命，注意安全。1060305

(中央社)