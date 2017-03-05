李克強談金改 有能力不發生系統性風險
中國大陸國務院總理李克強今天表示，要全面深化各領域改革，推動金融體制改革，並有信心守住不發生系統性金融風險的底線。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午在北京舉行開幕式，根據大陸中央電視台的現場直播，李克強會中進行政府工作報告時，提到深化重要領域和關鍵環節改革時作以上表示。
他說，持續推動政府職能轉變、續推財稅體制改革、抓好金融體制改革、加快推進國企國資改革、深入落實支持非公有制經濟發展的政策措施、加強產權保護制度建設、推進社會體制改革、深化生態文明體制改革。
在推動政府職能轉變方面，他表示，要全面實行清單管理制度，制定國務院部門權力和責任清單，擴大市場准入負面清單試點。
他指出，在金改方面，鼓勵大中型商業銀行設立普惠金融事業部；有效緩解中小微企業融資難、融資貴問題；強化農村信用社服務「三農」（農村、農業、農民）功能；高度警惕不良資產、影子銀行、網際網路金融等累積風險。
在國企國資改革方面，他說，今年要基本完成公司制改革；深化混合所有制改革，在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐；抓好電力和石油天然氣體制改革，開放競爭性業務。1060305
(中央社)
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