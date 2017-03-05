NBA》林書豪10分3籃板 籃網仍處落後

林書豪5日來到拓荒者客場踢館，面臨連兩天出賽的體能考驗。(美聯社資料照)

(12：47更新)繼續進行艱苦客場8連戰的籃網，5日來到波特蘭客場遭遇拓荒者，尋求避免連敗命運，林書豪目前先發打了15分05秒，9投4中，拿10分、3籃板、1助攻、1抄截與1火鍋，可惜籃網仍不爭氣，打完前3節，仍然落後地主拓荒者8分。

(第3節)林書豪第3節隨即投進個人第2顆三分球，還抄到利拉德的球，更賞了拓荒者中鋒紐基奇1記麻辣鍋，展現以小打大氣勢，可惜他在此節仍然只打5分鐘就下場休息，只能眼見拓荒者再次擴大領先差距，打完前3節，拓荒者90比82領先籃網。

(第2節)拓荒者第2節逐漸擴大領先到兩位數，幸好籃網有著吉爾派崔克的三分外線撐住，林書豪直到上半場還剩5分11秒才上，卻馬上先進中距離，然後又是三分命中，個人連取5分，幫助籃網逐漸追近，打完上半場，籃網追到57比58的局面。

(第1節)籃網開賽前6分全由布魯克羅培茲包辦，不過林書豪也在開賽2分25秒，就靠擅長的切入上籃開張，不過籃網總教練艾金生堅守豪哥上場時間限制，首節打不到5分鐘就下場休息，籃網失誤過多的老問題，也造成打完首節，仍以27比37落後結局。

(中時電子報)