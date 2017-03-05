青光眼未依醫囑治療 董仔5年後全盲

50多歲董事長5年前罹患青光眼，未配合醫囑治療、用藥，日前視線模糊，確診全盲；另名20歲大學生因眼睛癢自行買眼藥水使用，3年後就醫診斷視神經壞死9成以上。

世界衛生組織將每年3月6日訂為「世界青光眼日」，根據統計，青光眼是全球致盲的第二大主因，國內健保統計資料也顯示，青光眼患者人數超過30萬人，相較於過去10年間，平均增加6成，其中青壯族群的比例逐年增加。

亞大醫院眼科部主任梁中玲指出，一名50多歲公司董座就醫時，主訴5年前因視力模糊就醫，即被診斷為青光眼，但他覺得「反正還是看得到」，並未積極治療及用藥，導致視力持續惡化，直到日前左眼視線極度模糊，就醫後診斷視神經已幾乎全數壞死，等同於全盲。

梁中玲表示，20多歲的大學生本身是棒球運動高手，3年前，他常因眼睛癢自行到藥局買眼藥水使用，沒注意到眼藥水含有類固醇成分，雖有緩解過敏症狀，但卻逐漸侵蝕視神經，等到發現「常看不清楚球的軌跡」，就醫後同樣診斷出視神經壞死9成以上。

梁中玲指出，慢性青光眼被稱為「視力隱形殺手」，因發病過程不會疼痛，加上視力受損是從周邊到中央，病人仍可維持1.0的中心視力，但其實已經是青光眼合併視神經萎縮，看景物像是「用吸管看世界」，而青光眼屬於不可逆疾病，一旦受損，將終生受害。

梁中玲呼籲，配合國際青光眼日，院內6日起為期一週將為民眾免費量測眼壓，本身如有白內障、糖尿病病史，或家族成員曾罹患青光眼等，更應該盡快到院檢查；另外也提醒，少數正常眼壓民眾也是青光眼潛在發病族群，建議每年眼睛健康檢查一次，保護眼睛健康。1060305

(中央社)