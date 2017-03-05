尊日「神社」貶孔 蔡正元罵林佳龍「漢奸政權」

台中市長林佳龍(報系資料照)

台中市長林佳龍上月20日在市政會議中，批評台灣一直受到殖民史的中國化宰制，國民黨外來政權來到台灣就是要「反攻大陸」，而將日本神社拆掉供奉孔子用來統治。他並擬花費200萬台幣在年底前重建日本神社「鳥居」。國民黨政策會執行長蔡正元臉書罵「林佳龍政權是漢奸政權!」

林佳龍之前在市政會議提到國民黨是外來政權，並說到台中孔廟，「你不覺得奇怪嗎？它不是古蹟，而是把以前的日本神社拆掉，然後『他的孔子』來統治。而台中公園裡，後來統治者用粗暴文化將日本銅馬拆下，然後放上孔子，然後亂改那些馬，這些都是存在過，我們必須要了解，文化是加法，不能站在哪一邊，讓後代有機會去認識這一段歷史。」這段孔廟非古蹟說讓網友直呼狂。

國民黨政策會執行長蔡正元臉書罵「林佳龍政權是漢奸政權！」他表示，台灣島的孔廟最早是鄭成功軍隊來台蓋的，正由於鄭成功軍隊的保護，中國後裔俗稱「漢人」，才能大量移民來台，孔廟正是漢人在台灣建立政權的最重要象徵。

蔡正元批，林佳龍卻說成「用它的孔子來統治」。林佳龍應該是「漢人」，今天掌控台中市政權，卻崇拜跟他毫無血緣關係的日本神社，貶抑他的漢人先祖移民來台的精神象徵，無視於日本殖民政府，毀棄漢人神祇的皇民化歷史，林佳龍政權不是漢奸政權，什麼才是漢奸政權?

網友們也紛紛留言「最近discovery 頻道有一個特集，叫做台灣第一反蔣渭水，林佳龍這漢奸他敢看嗎?」、「我只知道自從他當上台中市長之後每天都在找市民開刀，尤其是交通方面想盡一切方法狂開市民罰單，就只為了拿罰單的錢為自己買廣告吹捧政績。」、「林佳龍確實是百分之百的皇民，不折不扣的漢奸政府」、「不要亂駡人，林佳龍是偉人。」、「還是程度很差的漢奸！」、「原來漢奸離我們這麼近！」、「林佳龍把漢字也給禁止了吧 也別講國語，去寫日文，說日語，這樣才能顯示你對天皇的忠誠。」

(中時電子報)