追思228「屠殺記憶」布條掛愛河陸橋

追思228，寫有受難者姓名的「屠殺記憶」布條懸掛愛河陸橋。(主辦單位提供)

由基進黨和高雄十七8社共同發起的228高雄大屠殺70周年追思，5日在高雄市歷史博物館舉行，活動命名為為「屠殺記憶、記憶屠殺」，除了追悼228受難者，會後也將寫滿受難者姓名的白色布條懸掛於愛河上的陸橋。

(中時)