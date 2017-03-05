3月5日中視午間新聞搶先看
今天3月5日的中視午間新聞搶先看：
《降血脂藥「冠脂妥」爆偽藥 全台53萬人受害!》
台灣人去年吃最多、吃掉健保約23億元的降血脂藥物「冠脂妥」，驚爆有偽藥!食藥署證實，偽藥的確已經在市面上流通，批號為MV503，去年10月出廠，由阿斯特捷利康公司生產，目前有多少在醫療院所，和社區藥局流通，食藥署還無法完全掌握，只呼籲民眾，不要再吃這個批號的藥了，預估全台恐怕有53萬名病患受害。
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《大逆轉!台女遊韓失蹤 竟是詐騙被逮》
兩名到韓國旅遊的20歲少女，從2月13號後失聯，家屬心急找上外交部協尋，擔心女兒被擄走，不過案情出現大逆轉，根據南韓當地媒體報導，失蹤的台灣江姓和鄧姓少女，其實是因為涉及電信詐騙案，遭到南韓警方逮捕。
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《畫面曝光!設局殺小模 冷血丟內褲滅證》
陳姓小模遭性侵殺害案，涉案的閨密梁思惠，曾在酒店工作引發前男友不滿，遇害的陳姓小模，疑似因為幫梁思惠的前男友說話，埋下殺機。嫌犯梁思惠，找來男友程宇合作，設局殺害對方，案發時，不但全程目睹男友性侵殺害閨密，還把死者的內衣褲，丟棄在附近空地，企圖湮滅證據。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳秀瑜播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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