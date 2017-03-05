世界青光眼日亞大醫院免費量眼壓

亞大醫院眼科部主任梁中玲(左）呼籲，本身如有白內障、糖尿病病史，或家族成員曾罹患青光眼等，更應盡快到院量眼壓檢查。(馬瑞君攝）

台中市一名事業有成董事長，5年前診斷罹患青光眼卻不以為意，直到驚覺視線模糊確診全盲；亞大醫院配合國際青光眼日，自6日起為期一週為民眾免費量測眼壓，而本身如有白內障、糖尿病病史，或家族成員曾罹患青光眼等，更應盡快到院檢查。

根據統計，青光眼是全球致盲的第二大主因，國內健保統計資料也顯示，青光眼患者人數超過30萬人，相較於過去10年間，平均增加6成，其中青壯族群的比例逐年增加， 世界衛生組織將每年3月6日訂為「世界青光眼日」。

亞大醫院眼科部主任梁中玲指出，該名50多歲董事長就醫時，稱5年前即被診斷為青光眼，但覺得「反正還是看得到」，並未積極治療及用藥，直到日前左眼視線極度模糊，就醫後診斷視神經已幾乎全數壞死，等同於全盲，讓他淚流滿面懊悔，「為什麼當初沒有好好治療」。

另名20多歲大學生，本身是棒球運動高手，3年前開始常因眼睛癢自行買眼藥水使用，沒注意到眼藥水含有類固醇成分，雖能緩解過敏，卻逐漸侵蝕視神經，等到發現「常看不清楚球的軌跡」，就醫後同樣診斷出視神經壞死九成以上，不得不放棄最愛的運動之路。

梁中玲指出，慢性青光眼被稱為「視力隱形殺手」，原因就在於發病過程不會疼痛，加上視力受損是從周邊到中央，病人仍可維持1.0的中心視力，其實已經是青光眼合併視神經萎縮，看景物像是「用吸管看世界」；且青光眼屬於不可逆疾病，一旦受損，將終生受害。

亞大醫院配合國際青光眼日，舉辦為期一週將為民眾免費量測眼壓，醫師呼籲正常眼壓民眾，也是青光眼潛在發病族群，建議每年眼睛健康檢查一次，保護眼睛健康。

(中時)