MLB》普萊斯：醫師說我的手肘很「獨特」
紅襪為能一拚世界大賽冠軍，大組先發四巨投，孰料還沒開季，普萊斯(David Price)卻突因手肘傷停，嚇得球團冷汗直流，所幸經兩整形外科名醫診斷後，確定不必挨刀，有趣的是，普萊斯還說他的手肘，讓兩名醫直言很「獨特」。
《theScore》卡薩雷托(Lucas Casaletto)報導，普萊斯原經核磁共振(MRI)發現手肘尺側副韌帶周邊積水腫脹，隨即取消先發，急尋安德魯斯(Dr. James Andrews)及埃拉特切(Neal ElAttrache)求醫，一度被認為得動韌帶移植手術(Tommy John)，結果是虛驚一場。
至於「獨特」一事，這名31歲的左投一如往常的幽默回應。普萊斯表示，以前曾有聽人這麼說，不過從兩個權威醫師口中說出，感覺很不錯，還打趣的說「不會為好消息付錢給醫生」，這代表甚麼意義，他倒不是很在意，「我不知道他們怎麼看我的手肘，也不知跟其他人的手肘有何不同，不過我知道『獨特』是件好事。」
雖然普萊斯不必挨刀，但何時才能重返戰場，他沒有給出確定的答案，「醫生說大約7到10天。如果我無法在10天內回歸，我深信會有其他的消息出現。如果我第5天就回歸，又是另一回事。沒有確定時間、沒有7到10天，忘了它吧！」
(中時電子報)
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