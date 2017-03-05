挖破瓦斯管致嬰痙攣 工頭遭起訴
基隆市碇內街施作污水下水道工程時，不慎挖斷天然氣管線，現場負責人伍姓男子未即時疏散住戶，導致男嬰吸入過多天然氣，出現抽蓄、痙攣症狀，檢方偵查後，起訴伍男。
起訴書指出，擔任「基隆市政府污水下水道第一期修正實施計畫南河系統管線新建工程（第四標）」現場工程師的61歲伍男，因疏於調查地下管線資訊，民國104年10月22日上午11時許，指揮下游包商劉男雇用的挖土機司機林男，開挖一處社區外道路時，不慎挖斷天然氣管線。
檢方表示，挖斷管線後，伍男並未疏散社區住戶，導致社區1名1個月大的湯姓男嬰吸入過多天然氣，疑似缺氧合併抽蓄，及出現新生兒痙攣症狀。
伍男在檢方偵訊時坦承由他決定開挖地點，且事先並未詢問瓦斯公司地下是否有管線，但辯稱他只能依社區污水下水道廠商提供的洗管地點做直線延伸，而且有先試挖。
檢方偵查後，依業務過失傷害起訴伍男，另檢察官認定劉男及林男只能依照伍男指示施工，並無決策權限，兩人予以不起訴。1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。