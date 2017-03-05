李克強談和平統一 學者：駁武統聲浪

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針對大陸國務院總理李克強今天在政府工作報告的對台談話，學者分析，大陸內部近年「武統聲浪」不斷，李克強提及「堅定不移推動祖國和平統一進程」，是定調和平處理對台事宜。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午在北京舉行開幕式，李克強在會中發表今年度政府工作報告時提及對台工作大政方針時表示，「絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去」，堅定不移推動「祖國和平統一進程」。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正對中央社記者表示，大陸今年的對台工作大政方針與以往比較並未更加強烈，基本上都是大陸國家主席習近平上任後的一貫說法。

黃介正說，台灣三度政黨輪替以來，大陸內部「武統聲浪」日漸擴大，對台灣「不耐煩」的說法也不絕於耳；中共解放軍前南京軍區副司令員王洪光就曾多次在中共鷹派媒體發表以「武力統一台灣」的言論。

因此，他認為，李克強這次特別提及「堅定不移推動和平統一進程」，代表北京當局定調未來將以和平方式解決對台事宜。

黃介正說，大陸國務院總理在全國人大發表的政府工作報告事先都經過中共高層、黨國領導人合意才會提出，絕非國務院總理個人言論。

而針對報告提及「反台獨」部分，黃介正認為，台灣近來出現「轉型正義」、「文化台獨」等議題與聲浪，觸動北京神經，因此李克強在報告中才會特別提及「絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去」。

國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平則對中央社記者表示，李克強今天並未出現新的說法；但這次是總統蔡英文上任後，大陸首次舉行全國人大會議，因此「反對台獨」的內容明顯是因應蔡政府上台。

范世平認為，中共當局目前當務之急是下半年的第十九次全國代表大會（19大）以及北韓、經濟等棘手議題，因此在對台方針不會有太多新的變化，也會保持克制。

他說，這次大陸全國兩會（全國人大、中國人民政治協商會議全國委員會會議）前，中國現代國際關係研究院副院長楊明杰、中國大陸前國務委員戴秉國分別接任大陸官方涉台智庫中國社會科學院台灣研究所所長、全國台灣研究會會長。

此外，大陸國務院台灣事務辦公室前副主任龔清概、鄭立中也在日前相繼受審、落馬。

范世平分析，這顯示習近平認為中共前領導人胡錦濤時期所留下的涉台官員「金玉其外，敗絮其內」，才會導致對台灣工作失策，台灣再度政黨輪替。

他認為，習近平藉由清洗大陸涉台機構，以確保未來涉台人馬能準確執行他的對台方針，並透過李克強定調對台方針。由此看來兩岸關係下半年或許會有新的契機。1060305

(中央社)