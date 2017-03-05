「1世代」路易打狗仔 機場被捕

路易上週五在洛杉磯機場被以襲擊罪逮捕。（圖／達志影像）

英國「1世代」25歲成員路易驚爆上週五在洛杉磯機場被逮捕，全因他因不滿被狗仔偷拍動手打人，最後被以襲擊罪逮捕。除此之外，路易的女友Eleanor也被兩位女目擊者追拍，據傳雙方也大打出手，場面相當混亂。

「1世代」目前處於暫停演藝工作的時間，但成員路易上週五卻在洛杉磯機場和狗仔隊起衝突，他因不滿狗仔跟太近，雙方拉扯之間導致對方倒地、頭撞地板。但另一方面，也有兩個女目擊者追著路易女友，他見女友遭攻擊，趕緊跑上前保護，更氣罵「現在是什麼鬼情況？」

不過路易因為也有動手，最後他遭逮捕，但他的代表律師出面，強調這已經不是第一次狗仔這麼逼人，希望外界還給他們一些空間。

(中時電子報)