「1世代」路易打狗仔 機場被捕
英國「1世代」25歲成員路易驚爆上週五在洛杉磯機場被逮捕，全因他因不滿被狗仔偷拍動手打人，最後被以襲擊罪逮捕。除此之外，路易的女友Eleanor也被兩位女目擊者追拍，據傳雙方也大打出手，場面相當混亂。
「1世代」目前處於暫停演藝工作的時間，但成員路易上週五卻在洛杉磯機場和狗仔隊起衝突，他因不滿狗仔跟太近，雙方拉扯之間導致對方倒地、頭撞地板。但另一方面，也有兩個女目擊者追著路易女友，他見女友遭攻擊，趕緊跑上前保護，更氣罵「現在是什麼鬼情況？」
不過路易因為也有動手，最後他遭逮捕，但他的代表律師出面，強調這已經不是第一次狗仔這麼逼人，希望外界還給他們一些空間。
(中時電子報)
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