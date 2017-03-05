出事才說很乖 羅友志：「家庭教育」完全崩壞！

羅友志常在臉書批判時事。(圖／翻攝自羅友志臉書)

羅友志認為台灣教育完全崩壞！(圖／翻攝自羅友志臉書)

近日女模命案和台女赴韓疑涉詐騙遭捕鬧得沸沸揚揚，不僅民眾對他們行為直搖頭，連名嘴羅友志也直言：「承認吧，台灣的『家庭教育』完全崩壞！」一番話引起網友共鳴。

羅友志認為發生事情後，家長都會跳出來說自己小孩很乖，不會殺人，小孩很上進，去韓國是工作，但卻不了解他們在外面的行為，「每天忙著政治鬥爭、金錢算計，處心積慮把台灣分藍綠，把人妖魔化，自以為正氣凜然、仗義執言，卻忘記自己的小孩也在計畫怎麼騙人怎麼害人。」

他更說「台灣的『家庭教育』完全崩壞！」因此他要家長們放下情緒看看孩子，「你留下來的毒，是你孩子在吸的。再亂啊！」不少網友看了都深有同感，「千錯萬錯別人的錯」、「先把錯推給別人就對了，這是家庭教育的悲哀。」

(中時電子報)