台鐵今年第13起死傷 專家：快裝軌道侵入警示系統
台鐵通報，605次（花蓮開往樹林，莒光號）上午9點43分，撞上從萬華站東正線月台落軌的旅客，由救護車送醫，傷者是70歲男性，現場10點18分放行、10點20分，共延遲38分開車，影響2列次42分鐘、旅客約750人。
台鐵統計，這是今年第13起鐵道死傷事故，今起意外之前的12個事件，10起死亡、2起受傷，包括2起跳下月台有、6起闖入火車行駛路線、4起闖穿越平交道。其中不乏死意甚艱者，除了跳下月台，也有站立、俯臥於軌道路線上者，甚至穿越平交道遮斷桿，再趴在路線上的案例。
過去7年台鐵分別死亡48人、50人、41人、42人、29人、41人及32人。
對此，台鐵表示，已加強立體化，減少平交道，如2013年 6月25日「屏潮高架」消除 24處平交道、2014年11月 2日「員林高架」消除 3處平交道、2016年10月16日「台中高架」消除 19處平交道。
另外，台鐵加速推動「6年行車安全提升計劃」，增設路線圍籬，今年完成100公里的沿線圍籬，107年底前全部175公里完成。並加強平交道保全看守。
「安全提升計劃」也包括在平交道架設293處障礙物自動偵測系統、388處遠端錄影監控傳輸光纖網路，即時警告駕駛，會在2020年架設完成；並加大287處顯示來車的LED屏幕，提醒民眾；並在軌道間架設微電腦自動取締違規照相，嚴抓嚴罰越軌民眾。
台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長陳彥良建議，台鐵應加快安裝軌道侵入警示系統，「並落實闖入就重罰，不要鄉愿。」資深台鐵人員則指出，培養安全意識更重要，台鐵過去做過安全設施，「但住在軌道附近的民眾，為了貪快，曾加以破壞。」
(中時)
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