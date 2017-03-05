旅日「棋聖」王立誠稱讚小5女童棋力佳
旅日「棋聖」王立誠今天到嘉義市九華山地藏庵，以1對3方式，與3名學生棋手下指導棋，礙於時間，棋局未完成，他讚揚台、日的棋藝發展旗鼓相當，更盛讚念小5的6段小棋士彭筱媗「有我當年下棋的程度」。
九華山地藏庵今天舉辦第5屆地藏王盃全國圍棋錦標賽，賽前特地邀請王立誠與7段大學生棋手鄭皓文、葉韋廷及6段國小女棋手彭筱媗，進行1對3的指導棋賽，全程現場直播，在youtube九華山地藏庵地藏王盃圍棋賽、九華山地藏庵臉書粉絲頁均觀賞得到。
王立誠表示，台、日的棋藝發展已是並駕齊驅，下棋重的是氣定神閒、專注力，多看世界級棋士對弈，從中學習，再加上天分，達到世界第一高手並非不可實現，下棋不拘於在台灣或日本，「讓自己變得厲害，不管到哪裡都可以很出色」。
九華山地藏庵董事長黃俊森，透過旅居日本的弟弟，力邀王立誠返台下指導棋。王立誠13歲即赴日發展，曾拿到日本4大棋賽中最高額獎金的「棋聖」賽冠軍，2000年同時擁有「棋聖」、「十段」、「王座」3冠王，為日本棋界第一人。
(中時)
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