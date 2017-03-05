林書豪拿2分 籃網首節落後拓荒者

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NBA台裔球星林書豪今天持續先發，首節打4分鐘拿下2分，籃網以27比37落後拓荒者10分。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天作客波特蘭挑戰地主拓荒者隊，籃網林書豪仍以先發後衛姿態出賽。

首節比賽剩下9分35秒時，林書豪切入上籃拿下分數，這節他上場4分鐘，3次出手命中1球，個人拿下2分，籃網以27比37落後拓荒者。

林書豪在缺席26場比賽後復出，前面4戰籃網拿下1勝3負的成績。1060305

(中央社)