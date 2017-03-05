李克強2017報告　反獨促統意味濃

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中國大陸國務院總理李克強今天發表2017年政府工作報告，涉台內容較2016年大幅增加，且列入中共總書記習近平的「絕不允許分裂」說及「推動祖國和平統一進程」字眼，受到矚目。

至於2016年工作報告中提到的「兩岸一家親」字眼，今年的報告卻未再出現，同樣受到注意。

此外，這份報告的涉港澳內容中，還加上了以往未曾出現過的「港獨是沒有出路的」字眼，似與「絕不允許分裂」說有相互呼應的意圖。

在2016年的報告中，涉台內容為「我們要繼續堅持對台工作大政方針，堅持『九二共識』政治基礎，堅決反對台獨分裂活動，維護國家主權和領土完整，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定」。

「推進兩岸經濟融合發展。促進兩岸文教、科技等領域交流，加強兩岸基層和青年交流。我們將秉持『兩岸一家親』理念，同台灣同胞共擔民族大義、共享發展機遇，攜手構建兩岸命運共同體」。

2017年的報告中，涉台內容則增為「要深入貫徹對台工作大政方針，堅持『一個中國』原則，維護『九二共識』共同政治基礎，維護國家主權和領土完整，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定。堅決反對和遏制台獨分裂活動，『絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去』」。

「要持續推進兩岸經濟社會融合發展，為台灣同胞尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。兩岸同胞要共擔民族大義，堅定不移推動祖國和平統一進程，共同創造所有中國人的幸福生活和美好明天」。

比較之下，兩份報告都提到「九二共識」、「堅決反對台獨」、「兩岸關係和平發展和台海和平穩定」。

但2017年報告則對台獨增加「遏制」二字，並增列習近平曾發表的「絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去」主張。

此外，2016年報告中提到的「兩岸一家親」字眼，在2017年報告中不復再現。新增的則是「堅定不移推動祖國和平統一進程，共同創造所有中國人的幸福生活和美好明天」。

不過，2016年報告中的「促進兩岸文教、科技等領域交流，加強兩岸基層和青年交流」字眼，在2017年報告中則轉變為「為台灣同胞尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利」，內容相對具體。1060305

(中央社)