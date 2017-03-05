追思二二八受難者 愛河布條追憶
70年前的3月6日，高雄要塞司令彭孟緝下令派軍鎮壓人民，數百人無辜喪命，基進黨今天在高雄中正橋上懸掛8條寫滿殉難者名字的布條，盼民眾理解歷史才能從禁錮中解放出來。
逢二二八事件70年，從中央到地方政府都擴大舉辦紀念活動，也盼轉型正義讓人民從中記取教訓，讓社會和諧、向前看。
基進黨在昔日無辜民眾被槍決的舊市府廣場、高雄市歷史博物館前舉辦「屠殺記憶、記憶屠殺」追思會，訴求人民理解歷史才能從過去的威權禁錮中解放出來。
台灣南社社長張復聚及二二八事件海外遺族代表王文宏等人批評政府軍殺害台灣菁英，滅絕台灣語言和文化，進行一連串的白色恐怖和戒嚴，阻礙台灣發展。
王文宏說，他出生32天，父親被殺害，70年後他追思父親，也要求政府將二二八事件列入教科書、並將二二八紀念館和碑都列入學生戶外教學的據點、公布二二八事件元凶，並將兩蔣靈寢移到五指山公墓。
基進黨並將二二八事件在高雄被槍殺殉難者名字寫成8條布條，自中正橋垂降懸掛於愛河水面上，基進黨發言人顏銘緯籲政府公布二二八事件元凶，並更改帶有屠殺者姓名的道路名，以利歷史正義追尋。1060305
(中央社)
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