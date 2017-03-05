WBC熱身賽 中華隊推宋家豪先發

我要評比

中華隊持續備戰世界棒球經典賽（WBC），今天與韓職警察廳進行熱身賽，中華隊將推出宋家豪先發。

這場熱身賽是中華隊最後一場熱身賽，3日中華隊和警察廳交手，兩隊以4比4握手言和。

中華隊今天排出的先發陣容是1棒指定打擊胡金龍、2棒左外野手張志豪、3棒一壘手林益全、4棒二壘手林智勝、5棒三壘手許基宏、6棒右外野手高國輝、7棒游擊手陳鏞基、8棒捕手林琨笙、9棒中外野手林哲瑄，先發投手則是宋家豪。1060305

(中央社)