WBC》親人突逝 黃勝雄緊急返台奔喪

黃勝雄親人逝世，緊急告假返台。(本報資料照)

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中華隊正在首爾積極備戰經典賽，5日將展開最後一場熱身賽，不過大賽開打前夕，主力後援投手黃勝雄突接到親人逝世噩耗，緊急跟球隊告假返台，棒協目前已為他處理班機，預計明天就會歸隊，總教練郭泰源表示，會等他回來，沒有換人的打算。

黃勝雄到球場才得知消息，一度淚崩無法言語，賽前沒到場做熱身操，就急忙收拾行李直奔機場。上季他效力富邦悍將，後援出賽47場，繳出1勝4敗、8救援、8中繼、自責分率4.91成績；披上中華隊戰袍後，目前熱身賽投5.1局，自責分率還是完美的0，另有5K、5次保送，是中華隊不可或缺的牛棚戰將。

(中時電子報)

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