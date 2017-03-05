中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

WBC》親人突逝 黃勝雄緊急返台奔喪

中時電子報
點閱152
我要評比
2/10
黃勝雄
黃勝雄親人逝世，緊急告假返台。(本報資料照)
報導贊助
報導贊助。

中華隊正在首爾積極備戰經典賽，5日將展開最後一場熱身賽，不過大賽開打前夕，主力後援投手黃勝雄突接到親人逝世噩耗，緊急跟球隊告假返台，棒協目前已為他處理班機，預計明天就會歸隊，總教練郭泰源表示，會等他回來，沒有換人的打算。

黃勝雄到球場才得知消息，一度淚崩無法言語，賽前沒到場做熱身操，就急忙收拾行李直奔機場。上季他效力富邦悍將，後援出賽47場，繳出1勝4敗、8救援、8中繼、自責分率4.91成績；披上中華隊戰袍後，目前熱身賽投5.1局，自責分率還是完美的0，另有5K、5次保送，是中華隊不可或缺的牛棚戰將。

(中時電子報)

報導贊助
報導贊助。
報導贊助
報導贊助。
中時電子報體育專頁
中信金融管理學院網站
三貝德數位文創網站
關鍵字：中華隊熱身賽WBC經典賽黃勝雄
點閱152
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。