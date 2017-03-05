中市西區細兒215公園開工

台中市西區細兒215公園開工，市府致力打造成自然材質感官公園，預計今年7月完工。！（陳世宗攝）

台中市西區的細兒215公園開闢工程5日開工，台中市政府經整體規畫配合基地現況，採取低度開發及低衝擊方式規畫設計，將景觀設計融入兒童遊憩感官特色，預計今年7月完工。市長林佳龍說，以自然材質設施為主，打造成為感官公園，讓兒童感官獲得觸發。

西區的細兒215公園的開工典禮，今天由市長林佳龍、西區區長陳麗珠，及立委黃國書、市議員江肇國等人及地方里長們共同祈禱工程順利。

林佳龍表示，台中作為宜居城市，舊市區更需要好的公共設施，在地方十幾年來努力下，包括東森里里長徐耀鍾的長年爭取及立委黃國書與市議員江肇國的共同促成，使西區東昇里此處由原先舊警察宿舍用地改造成為社區公園，並順利於今日開工動土。

林佳龍說，這座公園將打造為宜居城市中的重要綠地，設施採用自然材質，跳脫過往公園使用塑膠遊樂設施或水泥地的設計，打造成為感官公園，觸發孩童的感官反應；讓孩童可在此追趕跑跳碰，民眾也能散步，真正成為讓親子同樂的好去處。

建設局指出，位於大全街及朝陽街交叉口的西區細兒215公園，周圍皆為社區住宅，面積2192平方公尺，總預算為新台幣350萬元整；公園內部概略劃分為散步道、活動草坪區、兒童遊戲區等三區；藉由散步道串連整個環境的向心力，滿足社區鄰里居民日常休憩及散步的需求。

建設局強調，公園藉由不同場域空間營造及設施設計，增加兒童多樣性的行為，嘗試對各種感官設計思維上的應用，利用地形的落差；讓兒童透過攀爬、翻滾、奔跑及跳躍等活動來觸及體驗，自我選擇及訂定遊憩模式，創造出社區鄰里的兒童公園。

立委黃國書肯定今日的開工，將提供社區良好的公園環境；東昇里里長徐耀鍾感謝市府編列預算催生此公園的誕生，期盼公園命名為東昇公園。林佳龍表示，在徵詢里長、立委、議員及鄉親們的意見後，市府將朝此方向命名。

(中時)