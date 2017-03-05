中市西區細兒215公園開工
台中市西區的細兒215公園開闢工程5日開工，台中市政府經整體規畫配合基地現況，採取低度開發及低衝擊方式規畫設計，將景觀設計融入兒童遊憩感官特色，預計今年7月完工。市長林佳龍說，以自然材質設施為主，打造成為感官公園，讓兒童感官獲得觸發。
西區的細兒215公園的開工典禮，今天由市長林佳龍、西區區長陳麗珠，及立委黃國書、市議員江肇國等人及地方里長們共同祈禱工程順利。
林佳龍表示，台中作為宜居城市，舊市區更需要好的公共設施，在地方十幾年來努力下，包括東森里里長徐耀鍾的長年爭取及立委黃國書與市議員江肇國的共同促成，使西區東昇里此處由原先舊警察宿舍用地改造成為社區公園，並順利於今日開工動土。
林佳龍說，這座公園將打造為宜居城市中的重要綠地，設施採用自然材質，跳脫過往公園使用塑膠遊樂設施或水泥地的設計，打造成為感官公園，觸發孩童的感官反應；讓孩童可在此追趕跑跳碰，民眾也能散步，真正成為讓親子同樂的好去處。
建設局指出，位於大全街及朝陽街交叉口的西區細兒215公園，周圍皆為社區住宅，面積2192平方公尺，總預算為新台幣350萬元整；公園內部概略劃分為散步道、活動草坪區、兒童遊戲區等三區；藉由散步道串連整個環境的向心力，滿足社區鄰里居民日常休憩及散步的需求。
建設局強調，公園藉由不同場域空間營造及設施設計，增加兒童多樣性的行為，嘗試對各種感官設計思維上的應用，利用地形的落差；讓兒童透過攀爬、翻滾、奔跑及跳躍等活動來觸及體驗，自我選擇及訂定遊憩模式，創造出社區鄰里的兒童公園。
立委黃國書肯定今日的開工，將提供社區良好的公園環境；東昇里里長徐耀鍾感謝市府編列預算催生此公園的誕生，期盼公園命名為東昇公園。林佳龍表示，在徵詢里長、立委、議員及鄉親們的意見後，市府將朝此方向命名。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。