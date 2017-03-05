李克強反獨促統 陸委會：兩岸政策不變
大陸國務院總理李克強今天發表2017年政府工作報告時提及「絕不允許分裂」說及「推動祖國和平統一進程」。陸委會對此表示，政府維護兩岸和平穩定發展的政策始終堅定不移。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午在北京舉行開幕式，李克強在會中進行今年度政府工作報告時提及對台工作大政方針時指出，「絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去」，堅定不移推動「祖國和平統一進程」。
行政院大陸委員會對此表示，已經注意到中國大陸官員在內部會議中重申對台政策既定立場，政府對維護兩岸關係和平穩定發展的政策始終堅定不移。
陸委會表示，中國大陸在發展對台政策的過程中，必須掌握兩岸與區域情勢的動態變化，尊重與理解台灣民主制度與民意基礎的政策核心，才能有助於開展互利雙贏的關係，並有利雙方各自推動內部改革與發展。
陸委會並重申，維護台海和平與穩定是雙方共同的目標與責任，呼籲陸方在推出攸關雙方民眾權益福祉的措施時，要真正以關懷人民幸福為先，降低政治的考慮與操作。
此外，陸委會也呼籲中國大陸透過兩岸溝通對話與合作，有效管控分歧與風險，才能真正照顧兩岸人民權益福祉。1060305
(中央社)
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