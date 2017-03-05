大專五大協進會聲明 絕非簽一中承諾書

全國大專校院五大協進會今天發表共同聲明，發給陸生的各類「承諾書」絕非「一中承諾書」，應非兩岸人民關係條例的書面約定合作行為。

中華民國國立大學校院協會理事長楊泮池、中華民國私立大學校院協進會理事長李天任、中華民國國立科技大學校院協會理事長廖慶榮、中華民國私立科技大學校院協進會理事長唐彥博、中華民國專科學校教育聯盟理事長黃柏翔今天共同發表聯合聲明，說明提供陸生承諾書遭錯誤解讀一事。

聲明中指出，各大專校院與大陸地區學校締結合作備忘錄均依規定報請教育部核定，至於發給陸生的各類「承諾書」，原係學校內部針對來台交流學生修課或參與活動內容不涉及政治議題的說明或確認，應非兩岸人民關係條例第33條之3的書面約定合作行為，有關單位如有疑義，應給予明確規範，讓各校有所遵循。

聲明表示，不同的角度對於承諾書形式、文字的解釋或可有不同的討論，但絕非媒體所稱「一中承諾書」，且承諾書的產生，無非是在艱困的兩岸關係下，希望能夠維持兩岸學生的往來，持續經營世代對話的平台。

聲明也提到，台灣需要和全世界競爭、要和全球高等教育環境接軌，外籍生和陸生都遵循一樣的原則，在課堂上以專業學習為重，不涉及政治敏感議題。

聲明中說，對於當前兩岸關係微妙且艱困，不希望因此事件影響兩岸交流，更不願看到單純的學術交流複雜化，衷心企盼大家能心手相連，一起為台灣的高等教育在世界的競爭力奮勇向前。1060305

(中央社)