一中承諾書事件 各大學發表共同聲明：台灣需要和全世界競爭
國內大學為了招生陸生來台研修，提出「學習內容不涉及政治」的承諾書，卻被教育部認定違法，引起軒然大波。全國大專校院五大協進會今天發表共同聲明表示，台灣需要和全世界競爭、要和全球高等教育環境接軌，外籍生和陸生都遵循一樣的原則，在課堂上以專業學習為重，不涉及政治敏感議題。
承諾書事件讓各校招收陸生遭受嚴重打擊，立大學校院協會理事長?楊泮池、私立大學校院協進會理事長李天任、國立科技大學校院協會理事長廖慶榮、私立科技大學校院協進會理事長唐彥博及專科學校教育聯盟理事長黃柏翔等五人共同具名發表聲明，希望為承諾書事件找出解決方案。
全國大專校院五大協進會共同聲明如下:
1、各大專校院與大陸地區學校締結合作備忘錄均依規定報請教育部核定，至於發給陸生的各類「承諾書」，原係學校內部針對來台交流學生修課或參與活動內容不涉及政治議題之說明或確認，應非兩岸人民關係條例第33條之3之書面約定合作行為。有關單位如有疑義，應給予明確規範，讓各校有所遵循。
2、不同的角度對於承諾書形式、文字的解釋或可有不同的討論，但絕非媒體所稱「一中承諾書」，且承諾書的產生，無非是在艱困的兩岸關係下，希望能夠維持兩岸學生的往來，以持續經營世代對話的平台。
3、台灣需要和全世界競爭、要和全球高等教育環境接軌，外籍生和陸生都遵循一樣的原則，在課堂上以專業學習為重，不涉及政治敏感議題。
五大協進會指出，當前兩岸關係微妙且艱困，我們不希望因為此一事件影響兩岸交流，更不願意看到單純的學術交流複雜化。最後，我們衷心企盼大家能心手相連，一起為臺灣的高等教育在世界的競爭力奮勇向前！
(中時)
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