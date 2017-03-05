澎湖文康街區自主都更案簽約

澎湖縣第1個自主都更案，縣長陳光復(中間)、杰新公司董事長陳品峰(右1)及文康商圈住戶正式簽約。（陳可文攝）

澎湖縣第1個自主都更案正式啟動，澎湖縣政府與杰新公司5日簽約代辦儀式，住戶們歡欣鼓舞，全案將於半年內完成籌劃工作、兩年後兩棟嶄新的住商大樓誕生，再現澎湖早餐街新風華。

五Ｏ年代馬公市文康市場是全澎湖最熱鬧的零售市場，其中的中興戲院更是目前全縣唯一碩果僅存的電影院，街區內的房屋多是海砂屋，老舊破損亟待翻新。

縣府建設處指出，街區內房屋為連棟興建，須同步翻修，除了33筆私人土地、另有1筆國有地、1筆縣有地，總基地面積約2000多平方公尺，唯有都市更新案才能全面澈底改善環境。

縣府積極輔導土地所有權人，與住戶們達成共識，協助所有權人成立更新會，澎湖縣第1個民間提出的自主都更案順利踏出第一步，同時住戶們也選舉推派鮑惠娟、廖進昌擔任更新會會長。

昨日上午敲鑼打鼓熱鬧滾滾，縣長陳光復與代辦都更案的杰新公司董事長陳品峰、總經理楊肇慶完成簽約儀式，正式宣布更新案啟動。

陳光復表示，文康商圈位於馬公市商業核心地帶，這次自主更新案奠定了官方與民間的夥伴合作模式，全力推動街區重生，這是澎湖都市發展嶄新的一頁，成功打造了都市新風貌。

建設處強調，更新案成立後，國有地及縣有地即強制加入並參與分配，老舊房屋拆除重建後，保留房屋的所有權人分配新房屋，不保留房屋的所有權人分配等值現金，所有權人無須負擔重建經費；後續的行政手續及重建工作將全權委託杰新公司辦理。

(中時)