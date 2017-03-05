出席宗教大典 蔡英文：民間 政府一起打拼
總統蔡英文上午出席「中華民國丁酉年一貫道萬民祭天祈福大典」。她致詞時表示，台灣遭遇很多問題，需要逐項解決，透過產業轉型、經濟振興及社會正義的落實，讓台灣繁榮發展。但也需要民間團體、整個社會與政府一起來打拚。
蔡總統抵達會場後，先行國家祭祀禮及初獻禮，並獻香、獻帛、獻爵，為台灣祈福。
她隨後致詞時表示，一貫道源遠流長，早期道親雖受到壓抑，但前人們仍秉持悲天憫人的精神，度眾生、救世間，到了解嚴之後，完全展現出宗教上的活力，在世界各地開枝散葉。
蔡總統指出，在公益慈善上，一貫道也扮演舉足輕重的角色。無論是慈善機構的設立、醫療服務的措施、社會福利工作及急難救助等方面，都可以看到道親的身影，默默在各個角落一點一滴的付出。
蔡總統進一步說明，尤其是發生重大事件、災害時，一貫道總會及各支分會都積極投入救災。不論是物資的捐助或心靈的撫慰，為災民和救災的團隊提供很多的協助，非常感謝大家的熱心跟努力。
蔡總統提到，近年來，台灣遭遇很多問題，我們要逐項解決，透過產業轉型、經濟振興及社會正義的落實，讓台灣繁榮發展。但也需要民間團體、整個社會與政府一起來打拚。
蔡總統強調，一貫道的精神提醒我們「世界要清平，人間要至善」，大家應時時保持良善的心，共同努力，讓國家社會變得更好。今天的祈福活動秉持「挽世界為清平，化人心為良善，冀世界為大同」的宗旨為台灣祈福，也令她深受感動。
蔡總統認為，宗教是安定社會很重要的一股力量，相信有大家的努力，台灣一定會更圓滿祥和。
(旺報)
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