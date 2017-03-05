自摔撞超跑？重機騎士友人：郁芳老公切中線過彎害的

藝人郁芳丈夫陳昱羲昨天（4日）上午10時許，駕駛麥拉倫超跑在新北市石碇區106線道與林姓重機騎士發生擦撞事故，陳昱羲事發後向警方表示，重機騎士疑似過彎自摔後撞上超跑，重機騎士透過友人在臉書發文反駁指出，是陳昱羲切中線過彎，騎士為閃避超跑才摔車。

由於雙方各執一詞，警方正設法調閱行車記錄器調查事故發生原因釐清肇事責任。

林姓重機騎士昨晚透過友人在臉書《重機車友－各區路況、天氣回報中心》粉絲專頁發文表示，他上坡時突然看到對方切中線過彎，他試圖閃避時被側邊撞到彈出去，他的腳因大量流血先送急診，所以警方只有先做酒測跟留資料，對方駕駛為了保護自己，筆錄上說他滑倒自摔才撞上超跑，媒體以這說詞一直報導，真的很不公平。

網友紛紛回應說：「有行車記錄器嗎？」、「也只有行車記錄器能還事主清白了」、「看車子的傷，我相信騎士，哪台滑倒的重機能造成這種車損？」、「對方一定有！別被淹滅證據了！」

(中時)