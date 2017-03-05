疑血腥鎮壓 埃及前總統穆巴拉克獲判無罪

1996年，時任埃及總統的穆巴拉克（圖右）與以色列總理夏隆（圖左）達成和平協議，成為少數承認以色列的阿拉伯國家。（圖/美聯社）

統治埃及長達30年的前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak），於2012年被革命群眾拉下寶座後，遭指控其在2011年涉嫌下令鎮壓示威者，初審判處無期徒刑監禁。但5年後的今天，卻傳出埃及最高法院因找不到確鑿證據，宣判穆巴拉克無罪，將能出獄並重獲自由。外界普遍希望，這個尚在回復生息的歷史古國，別再因此事再起波瀾。

據半島電視台（Al Jazeera）報導，從1981年出任總統起，連任4屆30年總統的穆巴拉克，在2012年群眾革命被以謀殺示威者罪名，初審判處無期徒刑入獄後，經過5年的時間，這名前任獨裁者卻迎來大逆轉。埃及最高法院於週四宣布，因無法找到能證屠殺的直接證據，穆巴拉克獲判無罪，近期將能回復自由之身。不只他重獲自由，幾乎所有遭後繼政府控告的穆巴拉克內閣成員都遭駁回，穆巴拉克本人更始終在出庭時自認從未做錯事。如今獲判無罪，對於反對他的陣營而言，恐怕是不利的消息。

出生於1928年的穆巴拉克，很年輕便加入埃及空軍，一路過關斬將，在41歲那年升上空軍參謀總長。在前任獨裁者沙達特（Anwar Sadat）上台後，於1972年被提拔為國防部副部長兼空軍司令。任內獲得沙達特賞識，3年後被任命接掌副總統職務，並在1981年沙達特遭刺殺身亡後，接掌埃及的軍政大權直到2012年被鬥下台為止。長期掌權下，穆巴拉克家族也多次被媒體爆料，妻子蘇珊名下帳戶有1.47億美元（約45.6億台幣），兩個兒子更長期掌握埃及國有企業和資金，讓他的名聲與威望每況愈下，才導致民怨四起，而爆發全面的倒穆運動。

如今好不容易回復政壇穩定的埃及，仍未完全從動亂中平復，外媒普遍憂慮，錯綜複雜的埃及的國內局勢，恐再次引發對立和動盪。

(中時電子報)