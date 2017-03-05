李克強拉攏外資　放寬服務業製造業准入

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中國大陸國務院總理李克強今天表示，要大力優化外商投資環境，進一步放寬服務業、製造業、採礦業外資准入。支持外資企業在大陸上市、發債，並允許參與大陸科技計畫項目。

中國大陸面臨外資出逃壓力，李克強上午在中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上發表政府工作報告時，特別提到要「大力優化外商投資環境」，根據大陸央視直播內容，李克強作上述表示。

李克強指出，修訂外商投資產業指導目錄，進一步放寬服務業、製造業、採礦業外資准入。支持外商投資企業在大陸上市、發債，允許參與大陸科技計畫項目。

此外，在資格許可、標準制定、政府採購、享受「中國製造2025」政策等方面，對內、外資企業一視同仁。地方政府可在法定權限範圍內，制定、頒布招商引資優惠政策。引導對外投資健康規範發展，提升風險防範能力。

李克強表示，面對國際環境新變化和國內發展新要求，要進一步完善對外開放戰略布局，加快構建開放型經濟新體制，推動更深層次、更高水準的對外開放。1060305

(中央社)