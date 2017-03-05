妻領乾薪醜聞纏身 7成選民要費雍退選
根據伊佛普研究所（Ifop）為「星期日報」所作的民調，法國保守派總統候選人費雍（Francois Fillon）爆出疑似讓妻子坐領乾薪的醜聞後，有超過2/3選民希望他退選。
路透社報導，根據調查，約71%受訪者希望這位四面楚歌的前總理退選。
這項在星期日報（Journal Du Dimanche）官網公布的調查結果，比2月19日進行的同1份民調上升了6個百分點。
而費雍妻子潘妮洛普（Penelope Fillon）今天接受訪談時表示，她的確為丈夫工作，也希望丈夫能堅持競選到底。
費雍付錢給妻子讓她坐領乾薪的指控浮上檯面後，潘妮洛普首度公開置評，她告訴星期日報：「他需有人替他作事」、「如果不是我，他也會聘用其他人，所以我們決定交給我來做。」
她補充說，她每天都告訴丈夫，他應該「堅持到最後」，不過最終決定仍取決於他。（譯者：中央社周莉芳）1060305
(中央社)
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