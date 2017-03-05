洪秀柱：是台灣人也是中國人 造句很順

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，「我是中國人，我是台灣人，我是台灣人，我也是中國人，這個造句很順，這個中國是什麼？是中華民國」。

中華民國一貫道總會上午在中正紀年堂舉辦紀念天然古佛師尊成道70週年大會，洪秀柱與前副總統吳敦義前後抵達，並未碰面，也未與同樣出席活動的總統蔡英文碰面。

洪秀柱日前提及，中華民國國民不能稱自己是中國人，好奇怪？洪秀柱會前受訪進一步說明，不是這樣嗎？不是很奇怪嗎？「我是中華民國國民，我不是中國人，我是台灣人，這個造句真的很奇怪。我是台灣人，跟我說我是中國人，這兩個不衝突」。

記者追問，早年很多人都自稱是中國人，在什麼樣時空背景下導致大家後來不敢稱自己是中國人？洪秀柱說，這就要說民進黨，一天到晚用意識形態治國，完全不重視自己的傳統思想，中心思想都沒有了，長期以來造成大家對自己的身分認同、國家認同都混淆，就會造成社會的對立與分化，這個問題是愈來愈嚴重，必須要重視。

表態參選國民黨主席的韓國瑜拋出黨主席選舉只要一輪就好，不需進入第二輪。洪秀柱說，說的也是，她也很想這樣，問題是辦法是死的，一定要經過全代會討論通過才可以。

此外，美國人權報告指台灣女性閣員不足，洪秀柱說，確實沒有錯，尤其總統蔡英文自己是女性，用人權限都在蔡總統，是否應該要重視一點。1060305

(中央社)