降血脂藥爆有偽藥 藥師分析是這原因
食藥署昨宣布，降血脂藥物「冠脂妥」批號MV503出現偽藥，全台下架。藥師沈采穎說，醫院經營者為了節省成本，會進比較便宜的藥來賺藥價差「以藥養醫」，才會導致偽藥出現。
藥師公會全聯會發言人沈采穎今天受訪時表示，真品「冠脂妥」的成分為「Rosuvastatin」，可降低血液中壞膽固醇、提高好的膽固醇，而偽藥檢出的成分則是「Atrovastatin」，同樣是降血脂藥物，降低壞膽固醇效果沒有冠脂妥好，主要用來預防心肌梗塞及中風。
這次之所以爆發偽藥事件，沈采穎分析是醫院「以藥養醫」所致，她說，「Atrovastatin」藥品成分2011年專利到期，隨到期愈久、原物料就愈便宜，相較今年專利期剛到期的「Rosuvastatin」，原物料成本恐相差3成到5成。
沈采穎說，許多醫院經營者為了節省成本，會選擇進比較便宜的藥來賺藥價差，導致「以藥養醫」惡性循環，不肖廠商可能就是看準這點，用更便宜的原物料做成偽藥，賣給醫療院所謀利。1060305
(中央社)
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