川普控歐巴馬竊聽 美議員：須調查解釋

美國總統川普今天在沒有提供證據下，指控前總統歐巴馬在去年選戰最後階段「竊聽」他。連串指控連幕僚也措手不及，另有國會議員說，川普的指控須要調查或解釋。

川普在天亮之前不久，連續推文稱：「基於歐巴馬總統在去年大選前不久的10月間曾竊聽我電話，我敢保證，只要有個好律師，就能為我打場好官司。」

「在神聖的選戰期間，歐巴馬總統竊聽我電話是多麼低級的事。這有如尼克森的水門案，這個壞（病態）傢伙！」

歐巴馬的發言人路易斯（Kevin Lewis）於數小時後發表聲明，駁斥川普的指控「完全不實」。

聲明說，「不論是總統歐巴馬或任何白宮官員，都從未下令監聽任何一位美國公民。任何其他說法，都是完全不實的。」

路透社報導，聲明中未提及1個可能性，即下令竊聽川普競選團隊的是司法部官員。

川普的一連串推文讓幕僚措手不及，其中1名幕僚表示，不清楚總統川普指的是什麼。

國會議員則說，川普的指控須要調查或解釋。

共和黨籍聯邦參議員沙森（Ben Sasse）形容這些指控很嚴肅，表示理應提供更多資訊給民眾。他在聲明中說，川普有可能遭非法竊聽，然而，如果是這樣，總統應該解釋竊聽種類，並解釋他是如何得知這項資訊。

回應川普指控歐巴馬是1個壞（病態）傢伙，法新社報導，聯邦眾議院情報委員民主黨籍議員希夫（AdamSchiff）稱川普太過分了。

他說，「如果要說有很壞或有病的事情發生，應該是1國最高首長自願提出最荒誕、最具破壞性的主張，且還不提供一丁點的證據。」

前歐巴馬顧問艾克塞羅德（David Axelrod）表示，法院可以批准這類竊聽活動，但前提是要有所依據。

他說，「如果@realDonaldTrump大聲指控的竊聽存在，這類非常授權令只有在法院有理由之下才會批准。」@realDonaldTrump是川普的推特帳號。（譯者：中央社蔡佳敏）1060305

(中央社)