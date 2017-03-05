林書豪半場7分 籃網1分緊咬拓荒者
NBA台裔球星林書豪今天在球隊對拓荒者之戰的次節，靠著一記跳投和外線出手命中再拿下5分，幫助籃網將落後追上，僅以57比58落後拓荒者1分。
美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天客場挑戰波特蘭拓荒者隊，籃網明星後衛林書豪先發出賽，在首節剩下9分35秒時，他切入上籃拿下分數，這節他上場4分鐘，3投1中拿下2分，籃網以27比37落後拓荒者。
次節剩下5分11秒時林書豪重新回到場上，在剩下2分30秒時他先以一記轉身跳投再添2分，中場前2分04秒，他再於外線出手命中拿下分數，幫籃網將落後追到剩下2分。
林書豪上半場出賽10分鐘，5次出手命中3球，其中包含外線1投1中，攻下7分，送出1次助攻，並抓下2個籃板，籃網中場以57比58緊咬拓荒者。1060305
(中央社)
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