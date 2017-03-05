李振昌大聯盟春訓再登板 飆2K

美國職棒大聯盟MLB春訓賽事，效力科羅拉多洛磯隊的台灣投手李振昌，中繼1局飆2三振無失分。

洛磯戰西雅圖水手隊的比賽由洛磯後攻，來到8局上，2比3洛磯落後，李振昌面對首打者先四壞保送，不過，接下來打者擊出飛球被接殺。

李振昌隨即回穩，再飆兩個三振，沒有被安打，也無失分。

洛磯8局下靠著高飛犧牲打追平比數，不過水手9局上，靠著安打再下一城，最後半局洛磯反攻無力，3比4吞敗。

截至目前為止，李振昌在春訓表現，共後援兩局飆4K無失分，防禦率仍維持零。1060305

(中央社)