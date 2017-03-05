俄媒：大陸軍事實力接近歐洲

大陸海空軍實力成長迅速，特別是海軍艦隊，質量強又數量龐大，圖為052D合肥艦。(圖/網路)

中國大陸的軍事實力迅速與西方國家拉近，不但質量進步，數量更是驚人；世界軍事開支第一名的仍是美國，以6040億美元領先群雄，但是第二位就是中國大陸，達到1450億美元，是歐洲的1.3倍。專家們認為，西方軍事優勢面臨的挑戰越來大。中國的軍事潛力已接近歐洲。

俄羅斯衛星網報導，專家稱，中國大陸的軍事實力進步，主要在於經濟實力與綜合科技實力的全面提升；以往中國大陸的軍事科技主要是仿制蘇聯軍備，而現在則是在關鍵領域上取得自主研發和生產的能力。專家們注意到中共軍隊在海空軍領域取得的相當的成功，包括正在建造的3艘「055」萬噸主力驅逐艦，以及5艘已經服役的「052D」神盾驅逐艦(還有8艘將在2017-2018年完成)。

同時，大陸在區域的影響力也在擴大，利用地緣的便利性，在南海和東海地區的具有主張優勢，相對的美國顯得被動許多。在2016年年底，大陸捕獲了一艘美國無人潛行器，雖然事件影響不大，但是大陸贏得新聞宣傳戰。

中國大陸在非洲的部局極深，影響力已經過美歐。（圖/美聯社）

除地緣影響力以外，大陸也在建立遠方海外基地。俄國週刊《專家》透露，大陸在非洲東部，紅海出口處的小國吉布地(Djibouti)所建的軍事基地已接近尾聲，將會在今年交付運作。該基地與美國海軍基地萊蒙尼爾軍營(Camp Lemonnier)相鄰，美國在此處部署4000多名兵力，也就是說，美國在此處的軍事影響力將與大陸對半平分。

大陸官方則是相當低調，在宣傳上努力降低吉布地軍事基地啓用的重要性，他們僅說，這是一個支援打擊海盜的基地，並非海外軍力的投射。大陸與其他國家已多次在亞丁灣打擊海盜。目前大陸在非洲有2400名維和部隊。過去幾年，大陸軍艦在此為6千多艘各國的船隻完成護航任務。換言之，中國大陸對非洲的影響力早已大於美歐，現在有數千名大陸籍專家在非洲工作，大陸的國營企業在非洲投入數百億美元的建設工作，這些投資和公民都需要吉布地的軍事基地來保護。

吉布地基地佔地面積36公頃，離大陸公司的商業港口不遠，在未來，此地將部署數千名大陸軍人，以及船塢、直升機維修站、機庫等其他基礎設施。這些都展現大陸在非洲的部局，將是有計劃地從「軟實力」向「硬實力」過渡。

(中時電子報)