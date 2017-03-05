自稱聯合國駐敘利亞醫師遭ISIS追殺 跨國詐騙1000多萬台幣遭逮

詐騙集團3名馬來西亞籍男子到台灣領取現金時，遭警方逮捕。(賴佑維翻攝)

新北市從事金融保險業的43歲張姓男子，去年8月使用臉書時認識1名自稱聯合國駐敘利亞的醫師菲利浦，因菲利浦佯裝遭ISIS追殺，需逃到台灣避難，需要張男幫忙。張男心軟下陸續匯了10多次折合台幣共1000多萬元的美金到國外。張男最後驚覺被騙，約菲利浦到台灣給其現金，並向警方報案，4日順利在桃禧酒店逮捕3人。

警方表示，該詐騙集團3名車手均為馬來西亞籍，去年8月時在臉書鎖定張姓男子，並由菲利浦加張男好友，與其聊天時透露自己是聯合國駐敘利亞醫師，並說想到台灣定居，但沒有親人可以幫忙收醫療器材及包裹，請張男代墊托運費，遭張男委婉拒絕。

沒想到隔幾天後，又1名自稱安德森醫師的男子在臉書加張男好友，並稱菲利浦被ISIS追殺，需要趕緊到台灣避難。張男一聽心軟。安德森以稅金、伙食費、保險費、行李托運費等多項名目，陸續騙了10多次。張男後來匯了1000多萬後，驚覺遭詐騙。張男因此向詐騙集團稱自己帳戶遭警方監控，不能匯款，希望菲利浦到台灣以現金給錢。

詐騙集團不疑有他，便派出3名車手到桃園市大園區桃禧酒店取款，但大園警方早已埋伏，順利逮捕3人，並依詐欺罪嫌移送。

(中時)